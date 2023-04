KUULA | „Värskes Maalehes“: vanemad võtsid teisest sambast raha välja, kas nad saavad pensionipõlves hakkama?

Suur osa tulevastest pensionäridest ei näe mõtet ise teise või kolmandasse sambasse koguda – levib arvamus, et ei elatagi pensionieani või jääb see aeg väga lühikeseks.

„Mullu valminud pensionisüsteemi analüüsi järgi ei näe suur osa tulevastest pensionäridest mõtet ise teise või kolmandasse sambasse koguda – inimeste seas on levinud arvamus, et niikuinii ei ela pensionieani või jääb see aeg väga lühikeseks ning seega pole muretseda vaja.