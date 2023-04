Uskumatu entusiasm: 200 sauna saab talgutel uue kuue, uued puud või isegi fotonäituse

Saunafotodega saun

„Oma sauna kasimisega saame me ise hakkama, aga me ootame fotosid kõigest, mis saunaga seondub - alates ettevalmistavatest töödest sauna kütmiseks, aga ka saun ise, sauna rituaalid, saunatalgud,“ selgitab talgujuht Ly Mikheim.

Indiaanisaunast pastoraadini

Võrumaa, Setomaa valla Vinski külas on kavas suitsusauna kasutuskõlblikuks muutmine ja lausa kerise ehitamine. Ehitustöödes saab kaasa lüüa ka Rapla valla Tamme saunas, kus on kavas nii sauna põranda kui saunalava ehitamine ja kerise paigaldus.

13 aastat Kadrinas

Loomulikult on talgud Eesti esimese saunapealinna Kadrina saunas, kus pühapäeval 7. mail kell 10 algab traditsiooniline saunapuude saagimine, lõhkumine ja riidastamine. Kui enamikus Eestimaa kohtades on saunatalgud esimest korda, siis Kadrinas on need toimunud aastast 2010.