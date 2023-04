Taanist leiti maailma vanim siil: „On väga kurb, et ta elas nii kaua ja pidi surema koera puremise tõttu“

„Nutsin rõõmupisaraid, et hoidsin käes siili, kes elas 16 aastat. See on looduskaitse jaoks tõesti hea uudis. Õigetes tingimustes võivad siilid elada 16 aastat – see on hämmastav. Kõik mu kolleegid naersid minu üle, sest arvasid, et olen liiga emotsionaalne,“ rääkis ta. Eelmine rekordiomanik arvati olevat üheksa-aastane emane siil Iirimaal, kelle teadlased leidsid 2014. aastal, kirjutab The Guardian.