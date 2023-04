Saunumi keristel on ainulaadne tehnoloogia, mille sarnast pole kusagil maailmas

Kui uurida, miks on Saunumi keriste puhul vajalik nii tehniliste patentide kui ka disainipatentide võtmine, selgitab ekspert, et põhjus on uudsete lahenduste kasutuselevõtus. „Patendid kaitsevad nende leiutajate huve, kelle tehnoloogiad on tõeliselt murrangulised ja äriliselt edukad, tagades, et leiutaja saab kontrollida oma leiutise ärilist kasutamist. Disainipatendid täiendavad Saunumi tehnilisi patente ning piiravad konkurentide võimalust kasutada Saunumi disainilahendusi,“ selgitab Lippur. Ta rõhutab, et uudsete saunalahenduste loojate jaoks on veel üks väga oluline teema – sertifitseerimine.