Mullusel parimal metsamajandajal on idee, kuidas vähem metsa raiuda

Ta usub, et isegi lepikust saaks kõvasti rohkem puitu kätte, kui seda kui korralikult majandada – mitte lasta omasoodu kasvada, vaid õigel ajal ja piisavalt sageli harvendada.

„Samas olen ringi sõites näinud, et majandatakse järjest paremini, tehakse hooldusraieid,“ on Niit looturikas. „Olen oma kandis ka suutnud inimesi keerata seda teed, et on ilusti istutama ja hooldama hakatud.“

„Muidugi peab kaitsealadel ka loodusmetsa olema, aga mitte 50 protsenti, leib on vaja ka lauale saada,“ lisab ta. „Ja on vaja ka puidutööstust, see on see, mis loob lisandväärtust, mitte loodusturism.“

Ta ütleb, et metsamajandajate konkursil osalemine ja selle võitmine on andnud talle uusi tutvusi. Samuti on inimesed temalt nõu küsitud, peamiselt selle kohta, kuidas näiteks harvendusi ja valgustusraieid teha aga ka seda, kuhu milliseid puuliike istutada. Et Niit on metsadust ka Luual õppinud, tasub tema nõuandeid kindlasti kuulata.

„Inimene on loodud ka eksima,“ ütleb Niit. „Ega ma isegi ei ole alati päris õigeid otsuseid teinud.“ Praegu vaatab ta rajatuid kuusekultuure ja mõtleb, et ehk oleks pidanud hoopis midagi muud istutama. „Aga siis, kui need kuused said istutatud, ei olnud üraskist veel eriti midagi kuulda,“ nendib ta.

Niit arutleb, et ehk oleks pidanud sinna hoopis mändi panema, samas selle puhul on alguses on vaja väga kõvasti hooldada, et puud rohurindest välja kasvatada. „Lehis tuleb kiiremini välja, kuuse võikski asendada lehisega,“ arvab möödunud aasta parim metsamajandaja.

Ta lisab, et ka vahtrat võiks rohkem kasvatada, tema teada maksab see Euroopas tisleripuiduna 400 eurot tihumeetri kohta. „Alusmetsas kasvab vaher meil ilusti, kui saaks seda rikkumata männi pealt ära raiuda, oleks pärast äge vahtrik, mis eriti sügisel värviliste lehtedega on ilus.“