Muidu pehmena tunduva auto vedrustus on sätitud nii, et kevadiselt kühmulise kõva kattega maanteelindi, aga veel enam veel silumata metsavahetee puhul on sõit kui selline ikka päris tuntav. Ei aita siin istmete täpne disain ega juhiistme massaažifunktsioon.