Juhani Püttsepp: mai algus on nurmenukkude aeg. Huvilised on vaadelnud juba üle 900 000 lille!

Tartu Ülikooli botaanikud on aastast 2019 korraldanud harrastusteaduse kampaaniat „Eesti otsib nurmenukke“, mille käigus huvilised on juba vaadelnud üle 900 000 nurmenuku, selgitamaks, kas tegu on S- või L-tüüpi õiega. Nurmenuku S-õitega (pikkade tolmukate ja lühikese emakaga) ning L-õitega (lühikeste tolmukatega ja kõrgema emakaga) isendid tolmeldavad üksteist putukate abil.