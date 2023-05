Kogukonna hinge tiitlile kandideerib 10 tulihingelist maailmaparandajat

Kogemus eelmisest aastast on küll olemas, kuid see ei teinud protsessi kuigivõrd lihtsamaks, sest asjata ei esitatud kedagi.

„Ettevõtlikud, suure südame ja silmatorkava algatusvõimega inimesed,“ tõi Riikoja välja peamised jooned, mis ankeete lugedes silma jäid. „Inimesed, kellele läheb korda see, mis nende kodukohas täna juhtub, ning kes mõtlevad ka homsele ning suudavad kogukonna ühe mütsi all tegutsema saada.“

Temata poleks midagi

Selleks et valiku tegemine kergem oleks, said sõelal eelise need, kes ei tegutse kogukonna heaks palgatööna. On ju loomulik, et näiteks rahvamaja juhataja tegelebki kohaliku kultuurielu arendamisega ning volikogu liige pingutab igati oma kodukandi heaks.

Veidi teine on asi siis, kui külaelu paneb uuel moel lainetama inimene, kes teeb seda oma vabast ajast. Žürii pidas oluliseks ka seda, et tegu poleks pelgalt meeldiva inimesega, kes puhtalt oma olemasoluga kõigil tuju tõstab, vaid oleks ka selgelt mõõdetav panus.

„Ühe kandidaadi kohta kirjutati, et kui teda poleks, siis polekski meie külas midagi.“ Hindrek Riikoja

„Ühe kandidaadi kohta kirjutati, et kui teda poleks, siis polekski meie külas midagi,“ tõi Riikoja esile. „Ning kui lugeda, mida inimene on teinud, siis tuleb tõesti välja, et tema tegevuse tulemusel on terve piirkond ellu ärganud. Täpsemalt näeme muidugi siis, kui Maalehe ajakirjanikud neile külla lähevad.“

„Kogukonna hinge“ konkursi viivad ühiselt läbi Coop ja Maaleht sooviga tõsta esile inimesi, kes on oma kogukonna arengusse silmanähtavalt panustanud.

Coopi esindaja Ranno Pajuri märkis, et suur kandidaatide hulk näitab, et kogukond paneb oma aktiivseid tegutsejaid tähele ja oskab nende panust hinnata. „Eks seegi on viis öelda aitäh, kui inimene sellisele konkursile esitatakse,“ osutas ta.

Auhinnaks suur simman

Enamik soovitusi olid väga põhjalikud, sageli oli tegus inimene jõudnud rohkem ette võtta, kui teised tema tegevusi kirja panna.