Saun, kus midagi ei jää varjatuks: klaasist saunad teevad Eestis võidukäiku

Klaassaunade tegemise algne mõte tuli Orul sellest, et ta soovis oma perele väikese saunakese ehitada. „Kuna ise olen kujundaja, ei tahtnud ma teha, 2×2meetrise ruumiga pimikut, kus klaustrofoobia võib tekkida. Seetõttu otsustasin teha sauna hoopiski klaasist ja nii ta sündiski. Selleks klaassaun hea ongi, et saab nautida 360kraadist vaadet enda ümber,“ lisab Org.

Võrumaal klaasitud välisaunu tootev GoSauna OÜ valmistab erilise kujundusega kolmnurkset sauna. Valikus nii toon- kui ka peegelklaasid, vastavalt kliendi soovile. „Klaassaunad on Eestis siiski suhteliselt uus asi, kuna eestlane on väga arg, aga messil saab inimesi harjutada, et ka selline võib saun olla,“ selgitab tegevjuht Tõnis Org.

Tulevikus on firmal mõttes ka suitsusaunu tegema hakata. See nõuaks aga nii-öelda tavasaunade omast väheke teistmoodi lähenemist ja omajagu ettevalmistusaega.

„Eesti inimene armastab sauna, tal peab see olema, nii nagu soomlastelgi. Kui Lätis–Leedus pole saun peamine, siis eestlastel on see kodu süda,“ on Mäe märganud.

„Kes tahab veidi suuremat, siis neile pakume ovaalsauna kolme ruumiga: leili-, pesemis- ja istumis- ehk riietumisruumiga, kus ka laud sees,“ seletab Mägi, lisades, et too Lux Basic on Eestis hästi populaarne mudel.

Sel peegelsaunal, mis on tegelikult torusaun (Round Cube Mini, 4,4 m²), on esisein 8 mm karastatud peegelklaasist. Sauna sisse ei näe, välja aga küll. Kuigi ta on üheruumiline, väike ja kompaktne, mahub Mäe kinnitusel sinna mugavalt neli inimest. On nii elektri- kui ka puuküttega mudeleid. Plussiks on seegi, et neid on lihtne transportida.

„Kui osta toonklaasidega versioon, siis ei näe ka teised, mis ma seal saunas teen. Välja näeb aga toonklaasiga kenasti, sama efekt nagu toonklaasitud auto puhulgi,“ rahustab Org neid, kes privaatsuse pärast sellises uue ajastu saunas muret tunnevad.

Kui osal klaassaunatootjatest on klaas raud- või alumiiniumraamil, siis neil on tegu pleksiklaasiga ja see on puidust raamil. Tänu oma kergusele ja sellelegi, et erinevalt tavaklaasist pole pleksiklaas purunev, on sellised saunad ühes tükis transporditavad.

Klaassaun paistab läbi? No ja mis siis!

Ka OÜ Ahja Klaassaun asutaja Veikko Parksepp tunnistab, et saunade ehitamine sai temalgi alguse isiklikust vajadusest.

„Saunasõbrana tahtsin, et linnas, kaasaegses keskkonnas, mis mu ümber on, oleks ka üks viisakas saun, kuid sellist ei õnnestunud Eesti turult leida või mulle nad ei meeldinud. Nii otsustasin siis ise selle teha, algul ainult iseendale, aga siis mõtlesin, et järsku meeldib mõnele veel,“ räägib ta.

Ahja tehas toodab nelja tüüpi moodulsaunu, messil oldi väljas neist kahega. Väiksemas, mis kannab Kirke nime, on ruumi alla 7 m² ja sinna mahub kuni viis saunalist. Saunal on kolm välisseina, sh lavatagune klaasist sein, puitseinas aga klaasiga uks ja eraldi aken. Nii on saunataja vaade samuti 360 kraadi.

Suuremal, Karolinal, on lisaks leiliruumile veel ka ees- ja pesuruum, kuhu mahub võrreldes Kirke mudeliga paar-kolm inimest rohkem. Vajadusel saab mõne ruumi arvelt teist ka pikemaks teha.

Nagu nimigi ütleb, on enamik materjali klaasist, milleks on 6 mm karastatud klaas. Võimalik on valida ka toonitud klaasiga saunu. Parksepa sõnul on Eestis kõige enam levinud pronks ja hall toon.

Saun nõuab suhteliselt kõva alust, kuhu peaks saama ka üsna lähedale sõita.

Parksepp on siin-seal kuulnud kahtlusi, kas klaassaun ikka läheb soojaks. Neile on ta vastanud, et nad on talvel ise sauna kütnud, kui väljas on olnud miinus18 kraadi ja kolme ahjutäie ning poolteise tunniga saanud 80 kraadi sisse.