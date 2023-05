Füsioterapeut Sander Jürs: saun aitab pärast treeningut paremini taastuda kui venitamine

Kui uurida füsioterapeudilt, missugust tüüpi saun on pärast trenni tervisele kõige paremaks toeks, ütleb ta, et kui rääkida kahest levinumast sauna tüübist ehk Soome sauna tüüpi leilisaunast ja aurusaunast, siis pärast treeningut tasub eelistada esimest. Seda põhjusel, et aurusaunas on õhuniiskus 80–100% ning seetõttu ei toimu seal nii intensiivset higistamist. „Soome sauna tüüpi leilisaunas on õhuniiskus sageli 5–10% ja temperatuur 85–100 kraadi. See on pärast treeningut organismile igati sobilik, sest suur higistamine vähendab koormust südame-veresoonkonnale. Kuna saunas soovitatakse viibida vähemalt 10–15 minutit, võiksid tingimused olla sellised, et suurema pingutuse ja kannatuseta suudaks selle aja ilusti ära olla,“ soovitab Sander Jürs.