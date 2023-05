Uued saunakombed! Miks tahab Mari Ojasaar üksi saunas käia?

Värskel Saunumi tarbeks filmitud videos räägib Mari, miks on Saunumi saunad tema jaoks eriliselt sobivad: ühtlane temperatuur, hea kliima, mis sobilik nii pikemaks sauna nautimiseks kui ka miks mitte mõningate joogaharjutuste tegemiseks. Ometigi ei tähenda see kõik, et vajadusel ei saaks oma saunaelamust kätte ka Mari abikaasa, kellele just meeldib selline käredam „mehelik“ saun.