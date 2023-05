KUULA | Arnold Rüütel 95 „Üks tema ideid oli lehmade üleviimine vabapidamisele“

EPA juhina juurutas Arnold Rüütel mitmeid ideid, mis olid omajagu ajast ees. Väino Poikalainen töötas Rüütliga koos teaduslaboris, kus uuriti veiste täppispidamise võimalusi. „Rüütli kohta võib öelda, et tema pani selle EPA elama. Enne öeldi ikka, et on nagu lehmakool. Juba see, millise hoo ta andis ülikooli tegevustele, on suur asi“.