KOGUKONNA HING 2023 | „Olen hull juhtoinas,“ rõõmustab Kirjandusmetsa rajaja Tiina Alavere

Esiteks sai püsti Nukitsamehe maja. Selle jaoks tõmmati käima nii kogukondlik rahakogumine kui ka tordioksjon. Praegu olla müstiline majakene metsatukas laste lemmikpaigaks, kus suvel on avatud pisike Nukitsamehe suveraamatukogu ja kust jõnglasi on raske koju saada.

Rehepeksumuuseum

Selle kandi lood on talletatud ägedasse põllutööriistade muuseumi, mis 20ndat sünnipäeva tähistab. Varamu, pigem isegi ladu asub kunagises kooli katlamajas. On tuubil täis hange, rehasid, saage, vankreid, atru, äkkeid. Sealt leiab kogunisti töökorras rehepeksumasina.

Muuseumis, mis hädasti ootab laienemist, on hoiul kogukonna põllutöölugu. See on varamu, mille võtme andis muuseumi looja Maret Tralla ühel päeval Tiina kätte, kostes, et hoia ja arenda nüüd! Ja nii Tiina hoiab ja arendabki, võtab vastu uusi tööriistaannetusi, kogub vanu lugusid.