Palun selgitage, kuidas kaitseb seadus rasedat naist, kui tööandja soovib teda mingil põhjusel vallandada. Millistel juhtudel on see võimalik? Kui palju tuleb sel juhul maksta rasedale töötajale hüvitist? Kas vastab tõele, et rasedaga töösuhte lõpetamisel peab tööandja maksma töötajale hüvitist töötaja 12 kuu keskmise töötasu ulatuses?