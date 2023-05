Asjatundjad on seda meelt, et kui tavaliselt võib kliima teema meeleolu tappa, siis õigesti esitatuna võib see hoopis inimeste vaateid muuta.

Teatavasti on Fjodor Dostojevski väitnud, et ilu päästab maailma. (Kui aga mõelda Trooja sõjale, siis on see inimlik omadus pigem hukutava mõjuga.) Naeruga on lood paremad: jätab ju inimkond naerdes hüvasti oma minevikuga, nagu väitis Karl Marx, naer teeb meid ka tervemaks.