Tegelikult oleme me kõik loodusega palju rohkem seotud kui arvame. Iga kilovatt elektrit, leht paberit ja bitt digitaalset infot on pärit loodusest. Loodusressursse ei kasuta vaid metsa- ja põllumehed ning kaevurid, vaid me kõik – lihtsalt tarbijate jalajälg pole silmaga nii hästi näha kui tootjate oma.