KUULA | „Värskes Maalehes“: tuumaobjektist on alles peahoone, korsten ning sirbi ja vasara kuju

Paldiskis tuumareaktoreid hoidvev firma ALARA AS, tuumajäätmete ladustamispaik

Pärast Eestile üle andmist on Paldiski objektil ehitisi lammutatud ja puhastatud ning rajatud radioaktiivsete jäätmete vaheladustuspaik. Aprillis alustas Tartu idufirma GScan reaktorisektsioonide läbivalgustamist. Mõõdistusandmete põhjal valmib 3D-mudel, kus on kaardistatud kogu reaktori sisemus, et selle hiljemalt 2040. aastal ohutult lammutada saaks.