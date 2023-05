Hoiu-laenuühistute juhid: inimesed jäid rahast ilma riigi ükskõiksuse tõttu, meid tühistatakse asjatult

„Viimasel paaril aastal on kahjuks meil paar tõrvatilka potti sattunud. Ja kõik ühistud kannatavad selle tõttu,“ rääkis Annely Ojamets. Ta on nõus, et ühistute seadused võiks üle vaadata, kuna muidu on võimalik, et tekivad teatud grupeeringud ja petavad inimesi „Praegune paber aga hävitab ühistud Eesti vabariigist,“ teatas ta riigi plaanide kohta.