Argo Ideon: pole ühtki tõendit, et kosmoses kohtame kedagi head ja lahket

Tegelikult piisab nägijaks saamisest, kui tutvuda üheainsa teosega. See on muidugi Hiina inseneri Liu Cixini triloogia, mille esimene raamat kannab pealkirja „Kolme keha probleem“. Ma ei hakka seda ümber jutustama – eesti keeles on saadaval vähemalt kaks osa kolmest, Netflixis tulekul teleseriaal ilmselt tänavu ning teine, Hiinas toodetud telesari nägi ilmavalgust juba jaanuarikuus.