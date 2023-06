Sulbi suurlinna süda Aivar: „Teiste utsitamine on põhiline, ega ma ise peagi kõike tegema!“

Aivar, kel on kolm poega ja kuus lapselast, ei tegutse üksinda, kaasatud on ka abikaasa Maarika ja pojadki. Põhjust Sulpi kokku tulla on küllaga, näiteks on seal toimekas külateater, kus löövad kaasa Aivar ja ta noorem poeg Ivar. Vanas koolimajas juhendab Ivar judoringi, Maarika rahvatantsurühma, toimuvad ka joogatunnid ja pärimusring ning koos käib Sulbi ansambel Helin.