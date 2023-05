KÜSITLUS | Kuidas lihtne inimene toidupoodide ahnusega toime peaks tulema?

Kaupmehed on ahned ja lisavad poekaupadele võrreldes laohindadega juurde 40% ja üle sellegi, on öelnud nii toiduainetööstuse liidu juhataja Sirje Potisepp kui A1000 juht Tarmo Lauring. Selle kõrval on just toiduainete hinnatõus niigi kõige kõrgem olnud. Küsime Maalehe lugejatelt, kuidas lihtne inimene sellega peaks toime tulema?