Teadlaste värske leid: ka teatud seep teeb su sääskedele ahvatlevaks saagiks

Uuringu läbiviimiseks hindas uurimisrühm nelja vabatahtliku kehalõhnu enne ja pärast pesemist. Kasutati nelja erineva kaubamärgi seepi, millest üks, Dove, on ka meile tuttav. Teadlased leidsid, et igal vabatahtlikul on oma kindel lõhnaprofiil ning mõni neist on ka sääskede jaoks atraktiivsem kui teine. Samas seebiga pesemine muutis oluliselt vabatahtlike lõhnaprofiile.