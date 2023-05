TASUB TEADA | Kas jooksmine kulutab liigeseid ja põhjustab artriiti?

Kui regulaarsel jooksjal tekib vanemas eas artriit, on muidugi lihtne süüdistada jooksmist, kuid see võib olla ekslik järeldus, kirjutab Harvardi ülikooli terviseblogi. Pigem tuleks näiteks vaadelda, kas artriit annab endast just jooksmise ajal märku või kas need jooksusõbrad, kel on geneetiline eelsoodumus artriidi tekkeks, haigestuvad sellesse varem.