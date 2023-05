SEADUSEMUUDATUS | Maamaksu uued määrad selguvad 1. juuliks

Kuna maa korralise hindamise tulemusena suurenes maa väärtus üle Eesti keskmiselt üle kaheksa korra, mõnel pool aga lausa mitukümmend korda, seati algselt maamaksu tõusule piir: maamaks saab tõusta aastas maksimaalselt 10%. Praegune koalitsioon on aga otsustas, et see piirang tuleks kaotada.