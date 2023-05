Planeerid või ootad last? Vaata kalkulaatorist, palju hakkad vanemahüvitist saama!

„Kalkulaatoriga saab välja arvutada, kui suur on võimalik vanemahüvitis ning millised on praegused võimalused vanemahüvitise ning jagatud vanemahüvitise kasutamiseks. Teisalt on kalkulaator abiks ka neile, kes soovivad jagatava vanemahüvitise saamise ajal tööd teha. Näiteks kui vanem märgib kalkulaatorisse oma keskmise sissetuleku, annab see vastuseks, kui suur saab olla tema lisasissetulek, et ta vanemahüvitises ei kaotaks,“ sõnab Künnapuu.

Vanemahüvitise arvutamise teeb lihtsaks võimalus kasutada kalkulaatorit juba eeltäidetud andmetega maksu- ja tolliametist ja tervisekassast. Andmed on isikustatud, mis tähendab, et nii ema kui ka isa näevad kalkulaatoris just enda eeldatavat vanemahüvitise päevamäära.

Soovi korral saab kalkulaatorisse sisestada ka enda andmed käsitsi, mängimaks läbi erinevad olukorrad vanemahüvitise saamisel. See on hea võimalus neile, kes on alles pere planeerimas. Tuleb aga arvestada, et päris lõpmatuseni ei võimalda kalkulaator vanemahüvitisi ette planeerida ning hüvitise määramisel võetakse aluseks tegelikud andmed. Näiteks kui vanem märgib kalkulaatorisse lapse eeldatava sünnitähtaja hiljem kui 20 kuu pärast, siis ei pruugi kalkulaator anda täpset tulemust, sest vanema tegelike tulevaste sissetulekute kohta info puudub.

KALKULAATORI LEIAD SIIT: Vanemahüvitise kalkulaatori leiab sotsiaalkindlustusameti iseteenindusest, alajaotusest „Kalkulaatorid“. Kalkulaator on kättesaadav nii eesti, inglise kui ka vene keeles.

