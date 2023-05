Hindrek Riikoja: lasteta pole Eestil tulevikku

Valitsuse soov kärpida kulusid peamiselt lastega perede arvelt ja sellega kaasnenud obstruktsioon on tekitanud kummalise olukorra, kus varem austatud lasterikastest peredest on saanud justkui riiginöörijate ja parasiitide võrdkuju. See, et lasterikkad emad ennast nii tunnevad, on kõigi poliitikute süü.