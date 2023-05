Välisõhu ja kiirgusosakonna peaspetsialisti Romario Siimeri sõnul on ahjuküte linnades üks olulisi õhusaaste põhjustajaid. „Külma ajal halveneb õhukvaliteet just tiheasustusega elamupiirkondades, sest ahjude kütmisel eritub tervisele ohtlikke saasteaineid,“ selgitas ta.

Toetust on kavas hakata andma linnades, kus selle eeldatav mõju õhukvaliteedile ning inimeste tervisele on kõige suurem. Linnad on välja valitud Eesti Keskkonnauuringute Keskuse uuringu põhjal.