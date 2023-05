KUULA | Kuldaväärt nõuanne: Taimed vajavad aias turgutust

Scandagra Eesti agronoom-nõustaja Kaarel Kallion os seda meelt, et enne väetiste valikult peaksime teadma millist komponenti taimed meie aias vajavad. „On olemas lämmastik, kaalium ja fosfor - need on põhielemendid ja moodustavad piltlikult öeldes taime jaoks vundamendi. Sealt edasi jagatakse juurde antavad toimeained mikro- ja makro elementideks,“ selgitas Kallion valikute tagamaid. „Seevastu populaarsed leheväetised on kui energiajook, mis annab taimele hea kasvukiirendi.“