VASTUKAJA | Kätlin Muru: parem pension ei pane kedagi rohkem lapsi saama. Rahaasjad on ikkagi isiklik huvi

On võimalik teha kümneid Exceli lehekülgi erinevaid arvutusi, näitamaks inimesele, et see või teine valik on sellise ja teise tagajärjega. Aga tavainimene ei tee ju elus valikuid enamasti mitte Exceli, vaid emotsiooni ajel. Fakt on see, et esimene sammas tagab tänasele pensionärile ligikaudu 40% keskmisest palgast ja tulevikus rahvastiku vananemise tõttu sellest oluliselt vähem. Iga inimese enda asi on otsustada, kas see on piisav.