Liis Seljamaa: Juku on loll! Aga kuss, ma ütlen ainult teile

Arvamuse avaldamine on iga inimese õigus ja vähe on neid, kes seda kasvõi natukenegi ei kasuta. Ja see on hea, et me julgeme ja tahame arvata. Iseasi on, kas teha seda kusagil poolsalaja (seltskonnas, kus sa eeldad, et kuuljad mõtlevad sinuga sarnaselt ja need, kelle kohta arvamust avaldad, ei saa teadagi) või siis avalikult, kõigi kuuldes. Viimasel puhul võib juhtuda, et need, kes sinu seisukohta ei jaga, saavad ka sinu arvamuse kohta midagi arvata.