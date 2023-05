Tiina Laanem: kuidas taaskasutada, kui kõik on tootmisest maas?

Minu meelest võiks asju lõpuni kasutada, parandada ja teistele edasi anda, kui ise ei vaja. Seega imestasin, kui kuulsin korduvalt suhtumist, et juba 15 aastat vana maja puhul on lihtsam see maha müüa ja uus osta kui seda renoveerida. Olen ka näinud, kuidas mu üliõpilaspõlves ehitatud maju juba lammutatakse. Väga veider vaatepilt.