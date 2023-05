Eesti sai nädalavahetusel uue ministri: Rein Sikk lubab tegutseda vihaga, kuid vihata

2023. aasta on sauna-aasta ja Rein Sikk selle projekti käima lükkas. Et aga Eesti vajab just saunaministrit, niisuguse mõtte peale tulid Jõhvi Keskraamatukogu inimesed. Sealne arendusjuht Tiia Linnard sõnas, et Eestile vaja on seda ametikohta, sest meil on Rein Sikk.

„Kui teda ei oleks, siis ma poleks kindel, kas meil olekski üldse saunaministrit vaja. Eesti vabariigi valitus on teinud suure vea, et nad sellise ministri on ametisse nimetamata jäänud,“ ütles Linnard. Ta tõi välja, et töö, mida Kadrina saunaklubi Sikuga eesotsas teeb, on ikkagi kogukonnatöö kõige paremas mõistes. Linnard rääkis ka, et teisi kandidaate ei tulnud üldse päevakorralegi.

Uusi plaane jagub

Ministri ülesandeks saab veelgi enam Eesti saunakultuuri heaks panustada. „Viimase 22 aasta jooksul õnnestus meil kogukonna abil ära päästa Kadrina saun ja teha sellest Eesti üks tuntumaid külasaunu ja Kadrinast enesest saunapealinn. Viimase nelja aastaga õnnestus käima lükata ja tõmmata ülemaaline sauna-aasta 2023,“ kõneles Rein Sikk sellest, mis juba tehtud. Uusi plaane aga jagub tal samuti.

„Nüüd rohelise (kuid kollase kaabuga) ministrina soovin tegutseda selle nimel, et Eesti võtaks Soomelt ja Rootsilt üle rahvusliku saunapäeva tähistamise. Seda koos saunas käimise ja lippude heiskamisega iga aasta juunikuu teisel laupäeval.“ Sel aastal on see püha siis 10. juunil. „Oleks ju äge teada ja tunda, et sel päeval läheb kogu Põhjala üheskoos sauna, aga võibolla tulevikus ka kogu progressiivne saunausku inimkond,“ sõnas värske saunaminister.

Kas ministriametiga ka portfell kaasas käib? „Portfell on, matsakas ja seanahast, hea saunas käia. Ja varustuse hulka on arvatud ka helekollane kaabu, mis mulle pähe pandi. Ja viht loomulikult kätte, et hüüda ja tegutseda Kadrina saunarahva tunnuslause järgi: „Ikka vihaga, kuid vihata!“, mis on mu enese välja mõeldud ja välja öeldud,“ rääkis Sikk.