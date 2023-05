Tapikul on kõrvitsad, lillemeri ja Hiie – pisikese kogukonna haldjahing

Muidugi ei pahanda keegi, kui neile läheneb Hiie sooviga asju arutada. Sest paljuski just tema olemasolu, lahke olek ja tegutsemisind on toonud uue hingamise siia Eesti keskele, Põltsamaa vallas asuvasse Tapiku külakesse.

Kohalike sõnul on Hiie küla haldjahing, kes hoiab külaelu käimas. Tema eestvedamisel on paik eesrindlik ja toimekas.

Kõpitsetakse hoolega külamaja, korraldatakse külapäevi ja teemaõhtuid. Ja siis see kuulus kõrvitsapäev, kuhu tulevad kohale noored ja vanad kõrvitsasõbrad üle kogu maa.

Kõrvits siin ja kõrvits seal

Sel aastal kuulutati Tapiku külade piirkond Jõgevamaa aasta külaks 2022. Ja kui Hiie koos teiste naistega siis kingiks saadud klaasist kõrvitsaga naasis, rullis rahvas külamaja ukse ees pidulikult lahti punase kaltsuvaiba.

Kõrvits on selles külas väga oluline. Kõrvitsapäev, mis on sümbioos halloween’ist ja hõimupäevast, sai alguse sellest, et kõrvitsaid jäi üle ega olnud kuhugi panna, nendega ei osanud enam keegi miskit peale hakata. Tuldi kokku, igaüks sai kõrvitsa nina ette. Pakuti maitsvaid roogi, kõikides kõrvits sees.

Nüüdseks on siililegi selge, et pole toitu, kuhu kõrvits ei passiks. Ega silma, mida latern ei rõõmustaks. Kui lapsed, keeleots suurnurgas, vilju uuristavad; vanemad kõrvitsajäätist mekivad, siis kakerdab kohapeal ringi ja hoiab meeleolu üks suur kõrvits. Ehk siis kõrvitsakostüümis maskott.

Ka Hiie rohelisel pluusil ilutseb kõrvits, selline naerusuine. Küla logokski on kõrvits. Taheti ka lipule see kogukas ja väärtuslik köögivili panna, aga siis mõeldi, et eks ole siin muudki kui kõrvitsaid. Pandi siis kõrvitsaõis, sümboliseerimaks tulevikku – ilusat, viljakat, helget. Ühtlasi kasutab Hiie võimalust ja palub panna lehte: kõrvitsapäev toimub sel aastal 7. oktoobril, kõik on oodatud.