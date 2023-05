Ekspert selgitab: tahad kodulaenuga maja ehitada? Mida tuleb praeguses olukorras sellest teada

Kodu rajamine oma vahenditega käib sageli üle jõu, mistõttu võetakse appi pank, kes ehituseks kodulaenu pakub.

Eeltöö maja ehitamiseks kodulaenuga

Ehitusprotsessi käigus võib tekkida vajadus täiendada algset ehitusplaani, sageli alahinnatakse ehitusmaterjalide hindade kallinemise võimalust

LHV eraisikute finantseerimise juhi Catlin Vatseli sõnul tuleks eeltöö raames endalt küsida, millised on minu ja mu pere vajadused, ja sellest lähtuvalt planeerida mõistliku suurusega maja. Hoone maht oleneb näiteks sellest, kas plaanis on perelisa, kas majja peaks mahtuma ka kodukontor või hoopistükkis saun.

„Teades peamisi vajadusi, tuleks mõelda, kas maja ehituseks on endal piisavalt oskusi ja aega või peaks selle ikkagi ehitusfirmale või elementmajade rajajatele usaldama. Kuivõrd majaehitusega kaasneb üsna palju asjaajamist, on aeg-ajalt avastatud, et omal käel ehitamine ei kulge soovitud tempos ning vabaks võetud suvestki pole piisanud,“ tõi Vatsel välja. „Ehitus võib planeeritust oluliselt kallimaks minna, kuna ise ehitades ei osata sageli kõikide asjaoludega arvestada, mistõttu ilmnevad täiendavad kulud. Ehitusprotsessi käigus võib tekkida vajadus täiendada algset ehitusplaani, sageli alahinnatakse ehitusmaterjalide hindade kallinemise võimalust,“ hoiatas Vatsel.

Ülioluline on mõelda juba alguses maja ülalpidamise kuludele, millest ühe osa moodustab juba mainitud mõistlik suurus, aga teise hoone energiasäästlikkus. „Kvaliteetsed ehitusmaterjalid, moodne küttesüsteem ja nutikad lahendused tagavad tulevikus mõistlikud kulud. Väiksemad kohustused on alati paremad kui suured,“ märkis Vatsel ja lisas, et A-energiaklassi majale kehtib ka soodsam intressimäär.