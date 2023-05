Karilatsi muuseum koolitab vingukivi otsijaid ja suitsusauna kerise ladujaid

Pensa selgitas edasi, et kindlasti on küsimus ka ruumi hooldamises aga ka kivides, mida pole ammu uuendatud. Ka palkidele ladestunud tahm on väga tuleohtlik mille tagajärjel on maha põlenud palju suitsusaunu. „Väga oluline teadmine on see, et millised kivid oma omadustelt sobivad kerisele,“ jätkas Pensa.