„Eesti mäng“ ootab salvestustele

Publikule on salvestustel osalemine tasuta, vajalik on eelregistreerumine, mida saab teha ERR-i kodulehel ja saates e-kirja aadressile telesaade.tv@gmail.com.

Aprillis sai hoo sisse „Eesti mängu“ uus hooaeg, mida hakkas peale Gaute Kivistiku juhtima ka Henrik Normann, kelle enda teadmised pandi proovile „Ringvaates“. Normann rääkis aprillis, et on suur „Eesti mängu“ fänn, sest küsimused on paraja raskusastmega. „Kui see oleks väga raske mälumäng, siis ei viitsiks vist vaadata,“ arvas Normann. Tema sõnul tunduvad kodus televiisorist vaadates küsimused alati palju lihtsamad kui stuudios ise nende üle pead murdes.