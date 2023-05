KOLM RETSEPTI | Tee rabarberist imelihtne munavaba kook, talveks aga siirupit ja moosi

Rabarberihooaeg on täies väes! Just nüüd on aeg sellest maitsvast vitamiinipommist viimast võtta, ülekasvanud varsi terviseameti nõuannete kohaselt enam süüa ei tohiks. Seega ei maksa ka rabarberi säilitamisega enam oodata, pakume sellekski puhuks välja kaks läbiproovitud retsepti.