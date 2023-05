JURIST VASTAB | Kas pärijad saavad testamendi sisu varjata?

Tema sugulasi ma ei tunne, mingit kontakti mul nendega ei ole. Kui küsisin mehe pojalt, mis on testamendi sisu, siis ta keeldus sel teemal rääkimast. Kuidas ma saaksin teada, kas mulle on testamendiga midagi pärandatud või mitte? Millises registris on notariaalsed testamendid arvel ja kellel on õigus selle sisuga tutvuda? Kui notar hakkab pärandit jagama, kas ta on siis kohustatud mulle teatama, et sain testamendiga mingi osa varast, küsib Maalehe lugeja.