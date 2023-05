Kuidas saan välismaa firmast oma raha tagasi, kui minu õigusi on rikutud?

Kuidas saada kätte raha, mis on toppama jäänud?

Diana pidi lendama Düsseldorfist New Yorki. Esimese lennu hilinemise tõttu jäi ta Pariisis jätkulennust maha. Kuigi Diana lend broneeriti ümber, jõudis ta sihtkohta neljatunnise hilinemisega. Lennureisijamääruse järgi on Dianal õigus saada 600 eurot hüvitist, kuid lennuvedaja keeldub ega vasta Diana kirjadele. Sellised juhtumid on Euroopa Liidu tarbija nõustamiskeskuste võrgustiku (ECC-Net) igapäevatöö osa.