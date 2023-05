Suuõõnevähki haigestumine kasvab: siin on 6 varajast sümptomit

Suuõõne- ja neeluvähi juhtumid on Eestis olnud viimastel aastatel kasvutrendis, eriti just viimase osas, kus see on tõusnud lausa 5% aastas. Kuigi mõlemad vähivormid on kergesti vaatlusel leitavad, avastatakse kolm neljandikku juhtudest kaugelearenenud staadiumis.