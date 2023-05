Mis on Atfarm ning kuidas see toimib?

Programmi abiga saab luua piiramatult vajaduspõhiseid väetamiskaarte (VPV-kaardid), et anda lämmastikku just sinna, kus taimedel seda tegelikult vaja on. Oluline on teada, et Atfarm ei ütle, mitu kilogrammi lämmastikku põld vajab, vaid selle otsuse peab põllumees ise vastu võtma, kasutades näiteks lisaks ka Yara N-Testrit. Küll aga aitab Atfarm laotada lämmastikku otstarbekamalt ja kokkuhoidlikumalt. Kui põllumees teeb näiteks otsuse anda põllule juurde keskmiselt 70 kg lisalämmastikku, siis tavaliselt jaotatakse selline norm ühtlaselt üle kogu põllu. Atfarm reguleerib aga väetise väljakülvi nii, et mõned põlluosad saavad 90 kg lämmastikku, samal ajal kui teised saavad ainult 50 kg. Vastavalt sellele, milline on taimede kasv ja tegelik vajadus ning mis on põllumehe eesmärk.