Ekspert selgitab: maksepuhkus on autoliisingu puhul mõistlik vaid teatud juhtudel

Viimastel aastatel on Eestit tabanud mitmed kriisid, mis on tekitanud tarbijates ebakindlust ning mõjutanud otseselt ka perede eelarvet. Praegu mõjutab inimeste toimetulekut kõige rohkem kõrge inflatsioon. Eluasemelaenu ning liisingu võtjatele valmistab muret ka euribori tõus. Paljude jaoks ongi kodulaenu kõrval suurimaks rahaliseks kohustuseks just autoliising. Siiani on aga väga vähesed autoliisingu võtjad kasutanud maksepuhkuse võimalust, mis iseenesest on ju positiivne.