Teeme selgeks: mis tingimustel saab töötu vahel tööampse teha, ilma et see toetusi mõjutaks?

Suvi on kohe käes ning paljud tööandjad otsivad abikäsi hooajatöödele, näiteks koidab peagi maasikakorjamise aeg. Kuigi tööampsud on ka töötule juba mõnda aega lubatud, on maasikakasvataja Elke Lillemets märganud, et osa inimesi pole oma õigustega niivõrd hästi kursis.