Sauna ei saa niisama ehitada. Vaata, milliste nõuetega tuleb arvestada!

Sauna puhul on kõige tähtsam, et tuleohutus oleks tagatud, ventilatsioon toimiks ja leiliruum püsiks niiskuskindel. Seetõttu tuleks esimese sammuna koostada projekt, mille põhjal saab arvestada materjalikulu, küsida ehitamiseks hinnapakkumist ning valida sobiliku võimsusega ja kõikidele ohutusnõuetele vastav keris. Kui sauna ehitamiseks on vajalik ka kohaliku omavalitsuse luba, on projekti olemasolu kogu asjaajamise eelduseks.