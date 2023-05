Ülemaaline saunapäev: 10. juunil lippude lehvides sauna

Ta kirjeldab unistust ülemaalisest saunapäevast viie aasta pärast. „Teisest juuni laupäevast on saanud saunakultuuri pidupäev, mida pere ja sõpradega tähistatakse. Sellel päeval on saunad turismiettevõtetes broneeritud ja juhendatud saunateenuse pakkujad hõivatud. Eesti riik on kuulutanud saunapäeva lipupäevaks, saunapäeva tähistatakse kõikides Läänemere riikides...“ Selline võiks siis olla unistuste saunapäev aastal 2028, mil Eestis on avatud ka päris saunakool saunatajate koolitamiseks.