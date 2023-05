VIDEO | Vaata, kuidas politsei vabastab autosse lõksu jäänud karu

Kuidas loom täpselt autosse kinni jäi, pole teada, kuid ilmselt läks ta sinna toitu otsima ja tõmbas selle käigus kogemata ukse enda järelt kinni. Sündmuskohale saabunud politseinikel tuli mõelda välja plaan, kuidas ilmselgelt ärritunud karu autost kätte saada, ilma et keegi selle protsessi käigus viga saaks.

Videost on näha, kuidas politseinikud seovad pika nööri autoukse külge, et see ohutust kaugusest lahti tõmmata. Karu sööstab suurel kiirusel masinast välja, ise viga saamata, kuid auto sisemusele mõningaid kahjustusi jättes.