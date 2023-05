JURIST VASTAB | Kas alaealiste suvel töötamisel on mingeid takistusi?

7–12aastase puhul on lubatud teha üksnes kerget tööd kultuuri-, kunsti-, spordi- või reklaamitegevuse alal. Näiteks võib 7–12aastane näitleja kaasa teha teatrietendustes või üles astuda raadio- või telereklaamides. 13–14aastane alaealine või 15–16aastane koolikohustuslik alaealine (s.t alla 17aastane, kellel pole veel põhiharidust) võib teha kerget tööd, mille puhul töökohustused on lihtsad ega nõua suurt kehalist või vaimset pingutust.

Töö on sobiv, kui see ei ületa alaealise kehalisi või vaimseid võimeid, ei ohusta alaealise tervist ega kõlblust ning ei sisalda ohte, mida alaealine ei ole võimeline märkama või ära hoidma.

Töö on sobiv, kui see ei ületa alaealise kehalisi või vaimseid võimeid, ei ohusta alaealise tervist ega kõlblust ning ei sisalda ohte, mida alaealine ei ole võimeline märkama või ära hoidma. Eelnevalt tuleb ka läbi viia töökeskkonna riskianalüüs, mille käigus peab arvestama riske alaealiste töötamisel, näiteks nende kogenematust ja sellest tulenevat võimetust ohte märgata.

Müügitöö on alaealiste puhul võimalik alates 15. eluaastast. Seaduse kohaselt on alaealisel piiratud teovõime. Teovõime tähendab võimet iseseisvalt teha kehtivaid tehinguid. Alaealise seadusliku esindaja nõusolekul on vähemalt 15aastase alaealise teovõimet võimalik laiendada. Aga olenemata sellest, et rahaliste pisitehingute tegemine seadusliku esindaja nõusolekul on võimalik, vastutab kogumis kogutud raha eest siiski täiskasvanu.