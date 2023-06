Suvelill tahab hästi süüa

Väga oluline on valida suvelilledele kvaliteetne muld. Compo lillemullas on kõik vajalikud toitained kuni 8 nädalaks. Lisaks sisaldab see looduslikest vulkaanilistest kivimitest koosnevat perliiti, mis tagab koheva ja õhulise struktuuri ning hea vee äravoolu. Compo muldades sisaldub ka efektiivne juurutusvahend kiireks juurdumiseks ja kindlaks juurte kasvuks. Veelgi suurema toitainete sisaldusega on Compo spetsiaalne rõdulillede muld , mis sisaldab väetist kuni 12 nädalaks. Selle mulla teeb eriliseks veel selles sisalduv hüdrogeel, mis seob endas kastmisvett, kust see vabaneb vastavalt vajadusele. Nii ei kuiva taimed pottides kiiresti läbi.