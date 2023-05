Argo Ideon: vanemas eas peab saama elada väärikalt

Me saame Eestis väga hästi aru sellest, et omaette olemine, ise enda asjadega toimetulek on paljudele inimestele oluline. Kes see tahab teiste kaela peale jääda? Aga kui tegelikkuses enam jõud kõigest üle ei käi, siis peab ikkagi leiduma variant, kuidas kas omavalitsuse sotsiaaltöötajad või lihtsalt ise organiseeruv naabruskond hoiab ära inimese uppumise mustuse ja kola sekka, nagu paraku teinekord läheb.