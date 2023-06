Enne Maiet elati Karilatsis nagu külas ikka – igaüks omaette

„Meil ei kehti see, et naaber ei tunne naabrit ja üksteist ei aidata, kuid teist sellist aktivisti külas pole. Ta kaasab inimesi seltsi tegevustesse mängleva kergusega, oskab seltskonda käivitada nii, et igaühel on oma kohustused ning kõik sujub hästi. Ja alati lööb ka ise kaasa – kui meil oli hiljuti külaplatsil volbripidu, siis mängis koos meiega luuajalgpalli!“ iseloomustab Käo.

Kiidetu ise muidugi möönab, et ega ilma meeskonnata saaks midagi teha. Ja peab olema ka soodne pinnas, kus kõiksugu põnevat korraldada.

„Meil on siin tegusad inimesed, kõik käivad muidugi tööl ega taha võtta lisakohustust. Mina, kes ma olen kodune, saan külaseltsile pühenduda ja seda olengi teinud, et selts ikka elaks, see ongi kõige tähtsam,“ arvab Maie.

Toimekas proua elab juba aastaid ühe ürituse rütmist teise. Aasta algab külaseltsi aastapäevaga, siis tuleb tähistada vabariigi sünnipäeva koos talvise spordipäevaga, pidada talgupäeva, jaanipäeva jne. Juuli on rahulikum, kuid mõnel aastal on siis Põlvamaa suvemängud, kus Karilatsi rahvas on olnud nii osaleja kui ka korraldaja rollis.

„Augusti alguses on kodukohvikute päev ja selle järel ökofestival, kuhu oma küpsetisi müüma lähme. Iga suve lõpus on lastele väljasõit,“ jätkab Maie loetelu. Tema eesmärk külaelu korraldamisel on, et igaüks leiaks endale midagi huvitavat.

„Kui me midagi teeme, siis korralikult. Nii ei saa mõelda, et teeme ürituse ja jätan kõik lahtiseks, vaatame, kuidas kulgeb. Seda ma ei saa endale lubada, et üritus ei õnnestu, ja minu meelest pole kordagi nii läinud – teeme ikka nii, et ka ise rahul oleme!“ lisab Maie.

Maie suur tegu Karilatsi külaselts asutati 2007. aasta jaanuaris ning asutajate sekka kuulus ka Maie. „Selts on Maie hingeteema olnud kõik need aastad, mis oleme siin tegutsenud ning tema ongi selle mootoriks. Mis vähegi vaja, selle võtab tema südameasjaks – ja siis tuleb ära teha!“ räägib seltsi liige Kristi Käo. Maie eestvedamisel soetas selts talukoha Metsaveere kinnistul, kuhu hakati looma külaplatsi. Talgutel lammutati vanad hooned ning renoveeriti kasutamiskõlblikud: grillikoda ja ait. Praktiliselt ühe suvega valmis korralik avar külaplats. Kui poleks olnud Maiet, ei oleks arvatavasti ka külaseltsi ega -platsi, kus praegu toimuvad kõik olulisemad kogukonna üritused.

Nooruslik ja näitlejaandega küla

Karilatsi on muidu isevärki küla, mis asub ametlikult kahes vallas. Just Maie krundi juurest läheb Põlva ja Kanepi valla piir, Karilatsi on mõlemal pool.